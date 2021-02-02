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مقتل خمسة من القوات الأمنية العراقية في اشتباك مع الدواعش بشرق محافظة ديالي

مقتل خمسة من القوات الأمنية العراقية في اشتباك مع الدواعش بشرق محافظة ديالي
http://almnatiq.net/?p=946105
المناطق_وكالات

لقي خمسة من عناصر القوات الأمنية العراقية مصرعهم أثناء عملية أمنية بشرق محافظة ديالى, شمال شرق بغداد اليوم.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية التي أعلنت ذلك بأن قوة أمنية تعرضت اليوم إلى هجوم مباغت في منطقة “نفط خانة” بمحافظة ديالى أثناء تنفيذها عملية أمنية واشتباكًا مسلحًا مع فلول” داعش” الإرهابي, مما أدى إلى مقتل خمسة من عناصرها.
وأشارت إلى أن القوات الأمنية تقوم الآن بعملية ملاحقة لعناصر فلول “داعش” الإرهابي للقضاء على ما تبقى منهم في المنطقة.

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