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الصافي يسلم الموظف احمد البذالي شكر وإهداء معالي وزير الصحة

الصافي يسلم الموظف احمد البذالي شكر وإهداء معالي وزير الصحة
http://almnatiq.net/?p=946117
المناطق_حفر الباطن

سلم مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي إهداء وشكر معالي ⁧‫وزير الصحة‬⁩ الدكتور توفيق الربيعة لمدير مركز صحي جنوب أبو موسى الأشعري أحمد بن ذياب البذالي لتميزه وتعاونه خلال إدارة المركز الصحي لخدمة المرضى والمستفيدين بعد زيارات وتقييم الزائر السري بوزارة الصحة.وقدم الصافي شكره للبذالي على حسن تعامله وتفانيه في العمل لخدمة المرضى والمستفيدين والتي تعكس ما يتمتع به من حس نبيل تجاه المرضى والمراجعين.من جهته أبدى البذالي شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على هذا التكريم والإشادة ومثمنًا دعم وتوجيهات مدير الشؤون الصحية للعاملين في المنشآت الصحية لتقديم الخدمات المثلى للمستفيدين.

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