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بلدية محافظة الخرج تضبط عدد من المخالفات بأحد المحلات لبيع الشكولاته

بلدية محافظة الخرج تضبط عدد من المخالفات بأحد المحلات لبيع الشكولاته

أبرز المواد

بلدية محافظة الخرج تضبط عدد من المخالفات بأحد المحلات لبيع الشكولاته

بلدية محافظة الخرج تضبط عدد من المخالفات بأحد المحلات لبيع الشكولاته
http://almnatiq.net/?p=946133
المناطق_ الرياض

قامت بلدية محافظة الخرج ممثلة بوحدة الخدمات النسائية خلال حملاتها التفتيشية اليومية بضبط عدد من المخالفات بأحد المحلات لبيع الشكولاتة ، لوجود مواد منتهية الصلاحية وتشكل خطر للاستهلاك البشري ،بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة للمحل وترك الشكولاتة مكشوفة ، وايضا عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ، وقد تم تطبيق الغرامة بحق المحل استناداً على لائحة الجزاءات والغرامات . وتنوه البلدية للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الرقم الموحد 940 أو عن طريق الحساب الرسمي بالتويتر kharjmun1 .

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