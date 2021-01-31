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فقع رفحاء.. تعدد في الأنواع يتسيدها “الزبيدي والكمأ الأسمر”

فقع رفحاء.. تعدد في الأنواع يتسيدها “الزبيدي والكمأ الأسمر”

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فقع رفحاء.. تعدد في الأنواع يتسيدها “الزبيدي والكمأ الأسمر”

فقع رفحاء.. تعدد في الأنواع يتسيدها “الزبيدي والكمأ الأسمر”
http://almnatiq.net/?p=946143
المناطق - واس

شهد سوق “الفقع” بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية إقبالاً كبيراً من الأهالي وزوار المحافظة خلال هذه الأيام.
وتتعدد أنواع الفقع المعروضة في السوق, بحسب ما يُجلب من المناطق البرية القريبة من المحافظة بكميات وأحجام متفاوتة, ويتسيد تلك الأنواع الزبيدي الذي يصل سعر الكيلو الواحد منه إلى 250 ريالاً, وتتفاوت حسب الكمية والحجم.
وعُرف “الفقع” بأنه “نبات فطري” ينمو بعد هطول الأمطار الموسمية، ويكثر وجوده بالقرب من نبات “الرقروق” الظاهر في منطقتها بعض التشققات الأرضية، وأفضل أنواعه الذي يظهر في منطقة الحدود الشمالية مثل الزبيدي المتميز بلونه الأبيض، والكمأ الأسمر.

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