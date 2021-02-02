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اختبارات مزيج لقاح “سبوتنيك v” الروسي و”أسترازينيكا” البريطاني ستجرى في المملكة والإمارات وأذربيجان

اختبارات مزيج لقاح “سبوتنيك v” الروسي و”أسترازينيكا” البريطاني ستجرى في المملكة والإمارات وأذربيجان
http://almnatiq.net/?p=946146
المناطق - وكالات

أكد مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديميتريف، أن التجارب السريرية لمزيج لقاح “سبوتنيك v” و”أسترازينيكا” ستجرى في السعودية والإمارات وأذربيجان الأسبوع المقبل.

اختبارات مزيج لقاح مجلة “لانسيت” العلمية العالمية تنشر نتائج المرحلة الثالثة لتجارب “سبوتنيك V” السريرية
وقال في مقابلة مع وكالة “بي بي سي”: “التجارب السريرية على مزيج اللقاحين يجب أن تبدأ الأسبوع المقبل في أذربيجان والإمارات، وربما بعد ذلك بقليل في السعودية”.

وأضاف: “أسترازينيكا تمتلك لقاحا ممتازا، ونحن شركاء معهم. ونريد اختبار ما إذا كان من الممكن الجمع بين اللقاحين”.

وتابع: “نحن على ثقة من أن هذا يمكن أن يعطي فعالية جيدة جدا، وسيكون فعالا أيضا في محاربة الطفرات الجديدة للفيروس”.

وأعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي الثلاثاء، أن فعالية لقاح “سبوتنيك v” بلغت 91.6% في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على اللقاح.

المصدر : روسيا اليوم – انترفاكس

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