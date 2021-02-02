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158 فصلاً افتراضياً بجامعة الحدود الشمالية خلال أسبوع

158 فصلاً افتراضياً بجامعة الحدود الشمالية خلال أسبوع

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158 فصلاً افتراضياً بجامعة الحدود الشمالية خلال أسبوع

158 فصلاً افتراضياً بجامعة الحدود الشمالية خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=946158
المناطق - عرعر

قامت جامعة الحدود الشمالية بإنشاء 158 فصلاً افتراضياً عبر نظام البلاك بورد للطلبة خلال الأسبوع الماضي، بمعدل 9768 ساعة، فيما بلغ أعداد الحاضرين في جميع الفصول الافتراضية 133765 حاضراً.

وأوضحت الجامعة أن نظام إدارة التعليم شهد 5236 تسجيل دخول و4904 تقييماً و656 لوحة نقاش و3593 ملفاً مستعرضا.

يُذكر أن جامعة الحدود الشمالية أنشأت منذ بداية التعليم عن بعد غرفة عمليات لأعضاء هيئة التدريس ودعما فنيا في أدوات التعليم الإلكتروني، حيث قامت عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بالجامعة بإعداد الخطة البديلة لإتمام العملية التعليمية وجاهزية العمادة من حيث البرمجيات المتصلة بـ(الإنترنت) والمقررات المحوسبة على نظام بلاك بورد، وحلقات النقاش بين عضو هيئة التدريس والطلبة وكيفية عرض الدروس والواجبات والاختبارات القصيرة.

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