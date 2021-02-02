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خلال 2021.. مبيعات لقاح فايزر تقترب من “رقم خيالي”

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خلال 2021.. مبيعات لقاح فايزر تقترب من “رقم خيالي”

خلال 2021.. مبيعات لقاح فايزر تقترب من “رقم خيالي”
http://almnatiq.net/?p=946165

أعلنت شركة “فايزر”، الثلاثاء، أنها تتوقع أن تصل قيمة مبيعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي طورته بالاشتراك مع “بيونتك” إلى 15 مليار دولار في 2021، على أن ترتفع أكثر إذا وقعت مزيدا من العقود لاستخدامه.

وجاءت التوقعات في وقت أعلنت به “فايزر” عن أرباح الفصل الرابع والعام بأكمله، كما نشرت توقعات 2021.

وتوقعت “فايزر” مبيعات للعام 2021 بأكمله تراوح قيمتها بين 44.4 و46.4 مليار دولار، تضاف إليها مبيعات لقاح “كوفيد 19”.

وفي وقت سابق، أشارت تقديرات مؤسسة “مورغان ستانلي” المتخصصة بالخدمات المالية والاستثمارية، إلى إمكانية تحقيق “فايزر” لعائدات تصل قيمتها إلى 19 مليار دولار من بيع لقاحها في عام 2021 فقط، إلى جانب 975 مليون دولار ستحصدها من ذات المصدر هذا العام.

كذلك توقع محللو “مورغان ستانلي” أن تجمع “فايزر” 9.3 مليار دولار من بيعها للقاح المضاد لـ”كوفيد 19″، كأرباح مجمعة في العامين التاليين 2022 و2023.

وانعكست النتائج المبشرة للقاح كورونا على أسهم شركتي “فايزر” و”بيونتك”، حيث قفز سعر سهم الأولى خلال هذا العام بنسبة 12 بالمئة، بينما حققت أسهم الثانية نموا بنحو 300 بالمئة، الأمر الذي دفع إلى تحديد قيمتها السوقية عند 30 مليار دولار.

وفي المقابل، ساهمت الأخبار المتعلقة بتطوير “مودرنا” للقاحها الخاص المضاد للوباء، في رفع قيمة الشركة السوقية إلى 62 مليار دولار، بعد أن قفزت أسهمها بنسبة 700 بالمئة في 2020.

وبحسب توقعات خبراء مؤسسة الخدمات المالية “غولمان ساكس”، فإن “مودرنا” ستجني 13.2 مليار دولار العام المقبل، كعائدات للقاح الذي تنتظر الموافقة عليه من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية.

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