احدث الأخبار

دراسة: لقاح “أوكسفورد” يوفر حماية 76٪ لـ12 أسبوعا بعد الجرعة الأولى
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد قطاع حرس الحدود بالعويقيلة
منطقة الحدود الشمالية
 خلال 2021.. مبيعات لقاح فايزر تقترب من “رقم خيالي”
أبرز المواد
 وثيقة أمريكية رسمية: ترامب متهم بـ”الخيانة”
أبرز المواد
 158 فصلاً افتراضياً بجامعة الحدود الشمالية خلال أسبوع
منطقة الحدود الشمالية
 النيابة العامة : 10 ملايين ريال غرامات لمتداولي المواد الغذائية الضارة
أبرز المواد
 وزارة الداخلية: تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ
أبرز المواد
 رغم تلقي اللقاح.. لماذا يصاب البعض بكورونا؟
أبرز المواد
 اختبارات مزيج لقاح “سبوتنيك v” الروسي و”أسترازينيكا” البريطاني ستجرى في المملكة والإمارات وأذربيجان
أبرز المواد
 فقع رفحاء.. تعدد في الأنواع يتسيدها “الزبيدي والكمأ الأسمر”
منطقة الحدود الشمالية
 انقلاب ميانمار.. كيف يؤثر على مسلمي الروهينغا؟
أبرز المواد
 السياحة الزراعية في تبوك وجهة عشاق الطبيعة عبر “شتاء السعودية”
منطقة تبوك
دراسة: لقاح “أوكسفورد” يوفر حماية 76٪ لـ12 أسبوعا بعد الجرعة الأولى

دراسة: لقاح “أوكسفورد” يوفر حماية 76٪ لـ12 أسبوعا بعد الجرعة الأولى

أبرز المواد
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد قطاع حرس الحدود بالعويقيلة

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد قطاع حرس الحدود بالعويقيلة

منطقة الحدود الشمالية
خلال 2021.. مبيعات لقاح فايزر تقترب من “رقم خيالي”

خلال 2021.. مبيعات لقاح فايزر تقترب من “رقم خيالي”

أبرز المواد
وثيقة أمريكية رسمية: ترامب متهم بـ”الخيانة”

وثيقة أمريكية رسمية: ترامب متهم بـ”الخيانة”

أبرز المواد

دراسة: لقاح “أوكسفورد” يوفر حماية 76٪ لـ12 أسبوعا بعد الجرعة الأولى

دراسة: لقاح “أوكسفورد” يوفر حماية 76٪ لـ12 أسبوعا بعد الجرعة الأولى
http://almnatiq.net/?p=946171
المناطق - وكالات

أظهرت دراسة أجرتها جامعة “أوكسفورد” أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته مع شركة “أسترازينيكا” يوفر حماية بنسبة 76٪ لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد الجرعة الأولى.

وقالت جامعة “أكسفورد” إن النتائج التي لم تتم مراجعتها بعد، تدعم قرار بريطانيا تمديد الفترة الفاصلة بين الجرعات لمدة تصل إلى 12 أسبوعا.

وأشارت النتائج التي تم جمعها من بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، إلى أنه تم منح بعض الحماية بعد الجرعة الأولى وأن الاستجابات المناعية للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما تعززت بفترة أطول بعد الجرعة الثانية.

وقالت الجامعة إن فعالية اللقاح كانت 82.4٪ بعد 12 أسبوعا أو أكثر لمن أخذ الجرعة الثانية.

روابط ذات صلة

خلال 2021.. مبيعات لقاح فايزر تقترب من “رقم خيالي”

خلال 2021.. مبيعات لقاح فايزر تقترب من “رقم خيالي”
وثيقة أمريكية رسمية: ترامب متهم بـ”الخيانة”

وثيقة أمريكية رسمية: ترامب متهم بـ”الخيانة”
النيابة العامة : 10 ملايين ريال غرامات لمتداولي المواد الغذائية الضارة

النيابة العامة : 10 ملايين ريال غرامات لمتداولي المواد الغذائية الضارة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*