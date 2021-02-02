احدث الأخبار

محكمة روسية تعاقب “عدو بوتين” بالسجن.. وتنديد دولي بالحكم
أبرز المواد
 دراسة: لقاح “أوكسفورد” يوفر حماية 76٪ لـ12 أسبوعا بعد الجرعة الأولى
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد قطاع حرس الحدود بالعويقيلة
منطقة الحدود الشمالية
 خلال 2021.. مبيعات لقاح فايزر تقترب من “رقم خيالي”
أبرز المواد
 وثيقة أمريكية رسمية: ترامب متهم بـ”الخيانة”
أبرز المواد
 158 فصلاً افتراضياً بجامعة الحدود الشمالية خلال أسبوع
منطقة الحدود الشمالية
 النيابة العامة : 10 ملايين ريال غرامات لمتداولي المواد الغذائية الضارة
أبرز المواد
 وزارة الداخلية: تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ
أبرز المواد
 رغم تلقي اللقاح.. لماذا يصاب البعض بكورونا؟
أبرز المواد
 اختبارات مزيج لقاح “سبوتنيك v” الروسي و”أسترازينيكا” البريطاني ستجرى في المملكة والإمارات وأذربيجان
أبرز المواد
 فقع رفحاء.. تعدد في الأنواع يتسيدها “الزبيدي والكمأ الأسمر”
منطقة الحدود الشمالية
 انقلاب ميانمار.. كيف يؤثر على مسلمي الروهينغا؟
أبرز المواد
محكمة روسية تعاقب “عدو بوتين” بالسجن.. وتنديد دولي بالحكم

محكمة روسية تعاقب “عدو بوتين” بالسجن.. وتنديد دولي بالحكم

أبرز المواد
دراسة: لقاح “أوكسفورد” يوفر حماية 76٪ لـ12 أسبوعا بعد الجرعة الأولى

دراسة: لقاح “أوكسفورد” يوفر حماية 76٪ لـ12 أسبوعا بعد الجرعة الأولى

أبرز المواد
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد قطاع حرس الحدود بالعويقيلة

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد قطاع حرس الحدود بالعويقيلة

منطقة الحدود الشمالية
خلال 2021.. مبيعات لقاح فايزر تقترب من “رقم خيالي”

خلال 2021.. مبيعات لقاح فايزر تقترب من “رقم خيالي”

أبرز المواد

محكمة روسية تعاقب “عدو بوتين” بالسجن.. وتنديد دولي بالحكم

محكمة روسية تعاقب “عدو بوتين” بالسجن.. وتنديد دولي بالحكم
http://almnatiq.net/?p=946174
المناطق - وكالات

قضت محكمة روسية، الثلاثاء، بسجن معارض الكرملين أليكسي نافالني 3 سنوات ونصف لإدانته بانتهاك الإفراج المشروط عنه، لكنها قالت إن مدة العقوبة ستُخفض بمقدار الفترة التي قضاها قيد الإقامة الجبرية في وقت سابق.

وألقي القبض على نافالني، وهو أحد أبرز منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، على الحدود الروسية يوم 17 يناير بعد عودته من ألمانيا التي كان يقضي فيها فترة نقاهة من تسميمه بغاز أعصاب من درجة عسكرية.

ودعا حلفاء نافالني مؤيديهم إلى الاحتجاج الفوري على الحكم في وسط موسكو، وقال محامي نافالني إن السياسي المعارض سيستأنف الحكم.

وعقوبة السجن هذه هي الأطول بحق نافالني، الخصم الأبرز لبوتن، فالعقوبات السابقة ضده لم تتجاوز أياما أو أسابيع.

ويؤكد المعارض أن السلطات الروسية تسعى إلى إسكاته وإلى قمع حركة معارضة ناشئة أيدها عشرات آلاف الروس، الذين تظاهروا في الأسبوعين الأخيرين.

تنديد دولي بالحكم

وسرعان ما طالبت واشنطن ولندن بالإفراج عن نافالني “فورا ومن دون شروط”.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: “في موازاة العمل مع روسيا للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، سننسق في شكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا بهدف محاسبة روسيا على عدم احترامها لحقوق مواطنيها”.

كما طالبت بريطانيا بـ”الإفراج فورا ومن دون شروط” عن نافالني، منددة بقرار القضاء الروسي “المنحرف” القاضي بسجنه أكثر من عامين.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان إن “المملكة المتحدة تدعو إلى الإفراج فورا ومن دون شروط عن أليكسي نافالني وجميع المتظاهرين السلميين والصحفيين الذين أوقفوا في الأسبوعين الأخيرين”، معتبرا أن القرار “المنحرف” للقضاء الروسي يظهر أن البلاد لا تفي “بالحد الأدنى من التزاماتها التي يتوقعها أي عضو مسؤول في المجتمع الدولي”.

وكتب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على تويتر أن “الحكم اليوم بحق أليكسي نافالني يشكل ضربة قاسية للحريات الأساسية ولدولة القانون في روسيا. ينبغي الإفراج فورا عن نافالني”.

روابط ذات صلة

دراسة: لقاح “أوكسفورد” يوفر حماية 76٪ لـ12 أسبوعا بعد الجرعة الأولى

دراسة: لقاح “أوكسفورد” يوفر حماية 76٪ لـ12 أسبوعا بعد الجرعة الأولى
خلال 2021.. مبيعات لقاح فايزر تقترب من “رقم خيالي”

خلال 2021.. مبيعات لقاح فايزر تقترب من “رقم خيالي”
وثيقة أمريكية رسمية: ترامب متهم بـ”الخيانة”

وثيقة أمريكية رسمية: ترامب متهم بـ”الخيانة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*