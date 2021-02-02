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الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار كوسوفو فتح سفارة في القدس

الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار كوسوفو فتح سفارة في القدس
http://almnatiq.net/?p=946177
المناطق - وكالات

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لقرار إقليم كوسوفو افتتاح سفارة له في القدس، رغم أن تطبيع العلاقات بين الجانبين يبقى أمرا جيدا.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن انتقادات بروكسل تتمحور حول مكان افتتاح السفارة الذي اختارته كوسوفو أي القدس، و”هو أمر يسير بعكس القرارات الأوروبية”.

ودشنت إسرائيل وكوسوفو يوم أمس الاثنين العلاقات الدبلوماسية بينهما وذلك وفق اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة يشمل تعهد كوسوفو ذات الأغلبية المسلمة بفتح سفارة لها في القدس.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في سبتمبر عن إقامة علاقات بين الجانبين في إطار صفقة جانبية على هامش اتفاق اقتصادي بين كوسوفو وصربيا.

ولم تقدم سوى الولايات المتحدة وغواتيمالا على إقامة سفارة في القدس، ووعدت دول أخرى بينها مالاوي وهندوراس باتخاذ هذه الخطوة.

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