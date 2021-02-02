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بتوجيهات أمير المنطقة : تعليم تبوك يعتمد خطة ميدانية لمتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية ضد كورونا

بتوجيهات أمير المنطقة : تعليم تبوك يعتمد خطة ميدانية لمتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية ضد كورونا
http://almnatiq.net/?p=946180
المناطق- تبوك- فايز السميري:

وفق توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فهد ين سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري الخطة الميدانية في المباني المدرسية والتعليمية لمتابعة تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا والتي بدأت في تنفيذها إدارة الأمن والسلامة المدرسية وذلك بمشاركة فرق العمل في إدارة الموارد البشرية.
وشدد مدير التعليم على الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس بالتحقق من سلامة منسوبيه عبر حساباتهم في تطبيق ⁧‫توكلنا‬⁩ قبل دخولهم مقرات عملهم ومتابعة التقيد بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة والالتزام بالتباعد وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة من أهمية احتواء جائحة كورونا ومنع انتشاره لرصد عدم الالتزام ، مؤكداً على أهمية الوعي وتثقيف المجتمع التعليمي بأهمية تلك الإجراءات من خلال حملات توعوية مكثفة تقوم بها الجهات المختصة لتوضيح أهمية الالتزام بما يعكس الوعي الوطني ويتكامل مع جهود الجهات المعنية بتوجيهات قيادتنا الحكيمة.

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