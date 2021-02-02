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أمانة حفرالباطن تُكثف جهود متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

أمانة حفرالباطن تُكثف جهود متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=946186
المناطق - حفرالباطن

كثفت أمانة محافظة حفرالباطن جولاتها الميدانية على المجمّعات والمحلات التجارية ومنافذ الصحة العامة والمطاعم للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس كورونا المستجد حمايةً للمواطنين والمقيمين، وذلك انطلاقاً من توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وشددت الأمانة على ارتداء ” الكمامات ” وإبراز الحالة الصحية عبر تطبيق ” توكلنا” للدخول إلى مبنى الأمانة وبلدياتها الفرعية والمواقع العامة والخاصة .

وأكد أمين محافظة حفرالباطن المهندس خلف بن حمدان العتيبي بأن أمانة حفرالباطن وبلدياتها الفرعية تواصل أعمال المتابعة الميدانية للتقيد بالإجراءات الاحترازية في منشآت الصحة العامة والمحلات التجارية والمطاعم وعدم التهاون في رصد المخالفات وإيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية.

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