جولات رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الخرج

المناطق - أشرف العصيمي

شهدت محافظة الخرج اليوم تكثيف جهود اللجنة الميدانية المشتركة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية .

حيث قامت اللجنة بجولات رقابية ميدانية على الكثير من المحلات التجارية والأسواق ، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والإلتزام بها، للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانبها شددت اللجنة على المواطنين والمقيمين بضرورة الحرص على عدم التساهل بالإجراءات وإتباع التعليمات كما دعت المنشآت بالإلتزام بالإشتراطات الاحترازية التي هدفها ضمان سلامة الجميع.

يذكر أن اللجنة المشكلة تتكون من عدة جهات حكومية وهي المحافظة ، البلدية ، الشرطة ، دوريات الأمن، مستشفى الملك خالد ، مكتب الموارد البشرية .