“الأمير ناصر بن فيصل بن عبدالرحمن يرثي “الأمير تركي بن ناصر” شعراً

المناطق -الرياض

نظم صاحب السمو الملكي الأمير ناصر بن فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أبياتاً شعرية في رثاء صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز يرحمه الله والذي توفي مساء يوم السبت الماضي.

وحملت الأبيات الكثير من صدق المشاعر تجاه الأمير الراحل الذي خدم الوطن وتميز بالكثير من الصفات الإنسانية.

وتقول الأبيات:

ابتدي بسم الله عظيم الشان

واحمده واستغفره عن كل زله

واليوم شعري وسط دموع واحزان

على فراق اللي غلاه بمحله

تركي ولد ناصر له العز عنوان

وموته مصيبه غطت الكون كله

كان الوفا انسان في هيئة انسان

وابو اليتيم اللي فقد من يظله

مرحوم يا راسن على الطيب مزبان

مرحوم ياشيخً له الطيب مله

يا سيدي رمز الوفاء ياكحيلان

يابوي انا ابكيك ودمعي اهله

يالله عسى لك جنة الخلد مسكان

قولو معي امين يالله ويالله .