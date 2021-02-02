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الكويت: الكشف عن شهادات فحص كورونا “PCR” مزورة قادمة من عدة دول

الكويت: الكشف عن شهادات فحص كورونا “PCR” مزورة قادمة من عدة دول

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المنطقة الشرقية

الكويت: الكشف عن شهادات فحص كورونا “PCR” مزورة قادمة من عدة دول

الكويت: الكشف عن شهادات فحص كورونا “PCR” مزورة قادمة من عدة دول
http://almnatiq.net/?p=946195
المناطق - الرياض

كتشفت وزارة الصحة الكويتية عن شهادات فحص كورونا (PCR) مزورة لقادمين من عدد من الدول لاسيما مصر والمملكة المتحدة (لندن) والهند.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية، قالت مصادر إن هناك حالات أصيبت بڤيروس كورونا على متن الرحلات القادمة إلى البلاد رغم سلبية الفحص الذى يحملونه، حيث تبينت إصابة المواطنين بالفيروس نتيجة انتقاله من المسافرين على الرحلات القادمة من الدول غير المشمولة فى قائمة حظر الطيران مع الكويت.

وذكرت المصادر أن وزارة الصحة الكويتية طلبت من «الطيران المدنى» إغلاق المطار إلا انه بالتعاون مع شركات الطيران المحلية تقرر عدم الإغلاق واستبداله بتخفيض أعداد القادمين وعمل فحصين لجميع القادمين إلى البلاد عبر مراكز الفحص الأهلية التى من المقرر أن تتواجد فى المطار بحلول 7 الجارى، مشيرة إلى ان شركة الخطوط الجوية الكويتية عقدت اتفاقا مع أحد مراكز الفحص الأهلية سيتواجد بالمطار فى غضون أيام لتسلم علميات الفحص بدلا من وزارة الصحة.

وكشفت المصادر عن انه بعد اكتشاف الشهادات المزورة تم فرض فحص إجبارى على جميع القادمين إلى الكويت من مصر والهند والمملكة المتحدة عبر الدول الوسيطة، وذلك لضمان سلبية مسحتهم ضد ڤيروس كورونا وعدم الاعتماد على شهادة الـ (PCR) التى يحملونها معهم.

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