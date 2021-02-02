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وزير الرياضة يوجّه بتشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية

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وزير الرياضة يوجّه بتشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية

وزير الرياضة يوجّه بتشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية
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المناطق - واس

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، في تعميم عاجل اليوم، جميع الاتحادات والأندية والمنشآت والمراكز والصالات الرياضية، بضرورة التشديد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19)، والإسهام بشكل مباشر في تفعيل كل الوسائل اللازمة؛ لزيادة نسبة الوعي لدى العاملين في الجهات المذكورة، وجميع الممارسين، في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.
ونوّه سموه بضرورة تنفيذ جميع “البروتوكولات” الصحية بشكل فاعل ودون تهاون، ومنها الالتزام باللبس الصحيح للكمامة، وتطبيق التباعد وتحميل تطبيق “توكلنا”، وغيرها من التدابير الوقائية اللازمة، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
يأتي ذلك في ظل الجهود الكبيرة التي تشارك بها وزارة الرياضة مختلف الجهات الحكومية الأخرى، للحد من انتشار الفيروس في هذه الأوقات، من أجل المحافظة على صحة وسلامة الجميع والمحافظة على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية -بفضل الله عز وجل-، ثم الجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة هذا الوطن الغالي والجهات المعنية كافة للتصدي لهذه الجائحة.

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