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الرميان يعقد غداً مؤتمراً صحفياً للبطولة السعودية الدولية للجولف

الرميان يعقد غداً مؤتمراً صحفياً للبطولة السعودية الدولية للجولف
http://almnatiq.net/?p=946205
المناطق - الرياض

يعقد معالي رئيس مجلس إدارة جولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف ياسر بن عثمان الرميان،غداً، مؤتمراً صحفياً لانطلاق البطولة السعودية الدولية للجولف، المقدمة من سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، وذلك في جناح الضيافة بملعب رويال غرينز والنادي الريفي.
وتشهد البطولة التي ينظمها جولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف ،مشاركة نخبة من ألمع نجوم رياضة الجولف يتقدمهم المصنف الأول عالمياً الأمريكي داستن جونسون، وحامل لقب نسخة العام الماضي من البطولة الآيرلندي الشمالي غرايم ماكداول.
يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة قد عقدت ،اليوم، مؤتمراً صحفياً افتراضياً لعدد من اللاعبين المشاركين في البطولة ومن بينهم حامل لقب النسخة الماضية من السعودية الدولية “الآيرلندي الشمالي غرايم ماكداول” الذي عبّر عن سعادته بالعودة للمملكة وعن جاهزيته للدفاع عن لقبه.

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