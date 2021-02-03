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ارتفاع عدد الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر إلى ثلاثة أضعاف خلال 15 عاماً

ارتفاع عدد الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر إلى ثلاثة أضعاف خلال 15 عاماً
http://almnatiq.net/?p=946211
المناطق - الرياض

كشف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عن أن عدد الأطفال ضحايا المتاجرين بالبشر تضاعف ثلاث مرات في الأعوام 15 الماضية.
وأفاد المكتب في تقريره العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصدر كل عامين عن المكتب في نسخته الأخيرة، أنه في عام 2018م جرى التحقق من نحو 50 ألف ضحية للاتجار بالبشر، وأبلغ عنها من قبل 148 دولةً، مشيراً إلى أن العدد الفعلي لضحايا الاتجار بالبشر أعلى بكثير.
وحذر التقرير من أن الجائحة العالمية التي أتت عقب أزمة اقتصادية عالمية وعقب اضطرابات ونزاعات في مناطق عديدة حول العالم تركت آثاراً مدمرة على المجتمعات وأدّت إلى زيادة كبيرة في نسبة ضحايا الاتجار بالبشر.

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