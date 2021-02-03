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الرئيس الأمريكي يأمر بمراجعة ضوابط الهجرة الشرعية

الرئيس الأمريكي يأمر بمراجعة ضوابط الهجرة الشرعية

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الرئيس الأمريكي يأمر بمراجعة ضوابط الهجرة الشرعية

الرئيس الأمريكي يأمر بمراجعة ضوابط الهجرة الشرعية
http://almnatiq.net/?p=946212
المناطق - الرياض

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بمراجعة الضوابط على الهجرة الشرعية والاندماج.
وقالت ساكي خلال مؤتمر صحفي من البيت الأبيض: إن الإدارة الأمريكية ستقوم بتشكيل لجنة للمّ شمل أطفال المهاجرين وعائلاتهم، وستنظر في طلبات اللاجئين، مشيرةً إلى أن إدارة بايدن ستعمل كل مافي وسعها لمساعدة هذه العائلات ووضع ضوابط لمعاملة المهاجرين واللاجئين بطريقة إنسانية وأخلاقية.

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