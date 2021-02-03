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جيف بيزوس يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون

جيف بيزوس يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون

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جيف بيزوس يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون

جيف بيزوس يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون
http://almnatiq.net/?p=946218
المناطق - الرياض

أعلنت شركة أمازون أن جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، سيتنحى عن منصبه في وقت لاحق من العام الجاري، ويسلم دفة القيادة إلى “آندي جاسي”، فيما سينتقل بيزوس إلى مجلس إدارة أمازون.
وانضم جاسي إلى أمازون في عام 1997 وقاد فريق خدمات الويب السحابية في أمازون منذ إنشائها.
جاءت هذه الأخبار تزامناً مع تقرير الأرباح الذي سجلت فيه أمازون إرادات قياسية تجاوزت 100 مليار دولار لأول مرة

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