احدث الأخبار

حادثة نادرة.. نسوا جثة رجل أكثر من شهرين على سريره
أبرز المواد
 تدريبات جوية مصرية – فرنسية
أبرز المواد
 تيسلا تستدعي 135 ألف سيارة.. والسبب “خلل خطير”
أبرز المواد
 جيف بيزوس يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون
أبرز المواد
 ارتفاع عدد الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر إلى ثلاثة أضعاف خلال 15 عاماً
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي يأمر بمراجعة ضوابط الهجرة الشرعية
أبرز المواد
 مركز الأزمات والطوارئ بمنظومة الصناعة يوجه المصانع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 هولندا تعلن تمديد الإغلاق الكلي لمكافحة انتشار فيروس كورونا
أبرز المواد
 الرميان يعقد غداً مؤتمراً صحفياً للبطولة السعودية الدولية للجولف
أبرز المواد
 برئاسة خادم الحرمين .. مجلس الوزراء يستعرض مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي
أبرز المواد
 وزير الرياضة يوجّه بتشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 الكويت: الكشف عن شهادات فحص كورونا “PCR” مزورة قادمة من عدة دول
أبرز المواد
حادثة نادرة.. نسوا جثة رجل أكثر من شهرين على سريره

حادثة نادرة.. نسوا جثة رجل أكثر من شهرين على سريره

أبرز المواد
تدريبات جوية مصرية – فرنسية

تدريبات جوية مصرية – فرنسية

أبرز المواد
تيسلا تستدعي 135 ألف سيارة.. والسبب “خلل خطير”

تيسلا تستدعي 135 ألف سيارة.. والسبب “خلل خطير”

أبرز المواد
جيف بيزوس يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون

جيف بيزوس يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون

أبرز المواد

تيسلا تستدعي 135 ألف سيارة.. والسبب “خلل خطير”

تيسلا تستدعي 135 ألف سيارة.. والسبب “خلل خطير”
http://almnatiq.net/?p=946220
المناطق - الرياض

وافقت شركة تيسلا المتخصصة في صناعة السيارات على استدعاء نحو 135 ألف سيارة في الولايات المتحدة من طرازين مختلفين لاحتوائهما على شاشات عرض باللمس قد لا تعمل.

وذكرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، الثلاثاء، أن تيسلا وافقت على طلب استدعاء السيارات الذي قدمته السلطات الشهر الماضي.

وأضافت الوكالة الحكومية الأميركية أنه قدمت طلب الاستدعاء إلى تيسلا في 13 يناير الماضي، بعدما خلُصت بشكل مبدئي إلى أن السيارات من الطراز “إس” أعوام 2012 إلى 2015 والطراز “إكس” أعوام 2016 إلى 2018 تشوبها مشاكل متعلقة بالسلامة.

وقالت الوكالة إن عدم عمل الشاشات قد يتسبب في مشكلات خطيرة، مثل فقدان صور الكاميرا الخلفية والاحتياطية وتوقف أنظمة إزالة الضباب والجليد عن الزجاج الأمامي

وهذا ما قد يؤدي إلى “قد يقلص رؤية السائق عند سوء الأحوال الجوية”.

روابط ذات صلة

تدريبات جوية مصرية – فرنسية

تدريبات جوية مصرية – فرنسية
حادثة نادرة.. نسوا جثة رجل أكثر من شهرين على سريره

حادثة نادرة.. نسوا جثة رجل أكثر من شهرين على سريره
جيف بيزوس يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون

جيف بيزوس يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*