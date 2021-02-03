الكاظمي: قتلنا الغريباوي المسؤول عن تجنيد الانتحاريين في العراق

المناطق - الرياض

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء بأنه تم القضاء على الإرهابي أبو حسن الغريباوي ما يسمى قائد جنوب العراق في تنظيم داعش والإرهابي غانم صباح المسؤول عن نقل الانتحاريين وآخرين من عناصر الارهاب.

وكتب على “تويتر”: “استكمالا لعهد أبطالنا بالقضاء على قادة عصابات داعش ووفاء لدماء شهداء العراق، تم اليوم القضاء على الإرهابي، أبو حسن الغريباوي، ما يسمى قائد جنوب العراق في التنظيم، والإرهابي غانم صباح”.

وأضاف، أن “صباح هو المسؤول عن نقل الانتحاريين، وآخرين من عناصر الارهاب. قواتنا الأمنية رفعة رأسنا. عاش العراق”.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول إن غانم صباح جواد الذي قتل في ضربة جوية اليوم هو المسؤول عن نقل الإرهابيين الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما في ساحة الطيران.

وأضاف الناطق “جبار علي فياض والمكنى أبو حسن الغريباوي الذي تم قتله في الضربة الجوية اليوم هو الذي أشرف على العملية الإرهابية في ساحة الطيران”.

كما قال “قواتنا الأمنية مستمرة بعملياتها النوعية الاستباقية مذكراً باستهداف5 إرهابيين وقتلهم في وقت سابق على يدي قواتنا الأمنية.

وقال المتحدث باسم مكافحة الإرهاب في العراق في تصريحات خاصة لقناة “العربية” إن الأجهزة الأمنية تلاحق فلول داعش في المناطق الوعرة، مشيراً إلى أن عدم وجود حاضنة للتنظيم يسهل علينا استهداف عناصره.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أعلن الخميس، القضاء على من يطلق على نفسه “نائب الخليفة ووالي العراق” في تنظيم داعش أبو ياسر العيساوي في عملية استخبارية نوعية.