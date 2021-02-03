احدث الأخبار

إدارة بايدن تعتزم وضع ضوابط لمعاملة المهاجرين واللاجئين بطريقة إنسانية
أبرز المواد
 أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مكة المكرمة وعدة مناطق
أبرز المواد
 الكاظمي: قتلنا الغريباوي المسؤول عن تجنيد الانتحاريين في العراق
دولي
 قمع غير مسبوق لاحتجاجات طلابية في أنقرة وإسطنبول
دولي
 واشنطن: لا يزال الطريق طويلاً قبل دراسة أى مقترح من إيران
أبرز المواد
 حادثة نادرة.. نسوا جثة رجل أكثر من شهرين على سريره
أبرز المواد
 تدريبات جوية مصرية – فرنسية
أبرز المواد
 تيسلا تستدعي 135 ألف سيارة.. والسبب “خلل خطير”
أبرز المواد
 جيف بيزوس يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون
أبرز المواد
 ارتفاع عدد الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر إلى ثلاثة أضعاف خلال 15 عاماً
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي يأمر بمراجعة ضوابط الهجرة الشرعية
أبرز المواد
 مركز الأزمات والطوارئ بمنظومة الصناعة يوجه المصانع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
إدارة بايدن تعتزم وضع ضوابط لمعاملة المهاجرين واللاجئين بطريقة إنسانية

إدارة بايدن تعتزم وضع ضوابط لمعاملة المهاجرين واللاجئين بطريقة إنسانية

أبرز المواد
أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مكة المكرمة وعدة مناطق

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مكة المكرمة وعدة مناطق

أبرز المواد
الكاظمي: قتلنا الغريباوي المسؤول عن تجنيد الانتحاريين في العراق

الكاظمي: قتلنا الغريباوي المسؤول عن تجنيد الانتحاريين في العراق

دولي
قمع غير مسبوق لاحتجاجات طلابية في أنقرة وإسطنبول

قمع غير مسبوق لاحتجاجات طلابية في أنقرة وإسطنبول

دولي

إدارة بايدن تعتزم وضع ضوابط لمعاملة المهاجرين واللاجئين بطريقة إنسانية

إدارة بايدن تعتزم وضع ضوابط لمعاملة المهاجرين واللاجئين بطريقة إنسانية
http://almnatiq.net/?p=946240
المناطق - وكالات

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بمراجعة الضوابط على الهجرة الشرعية والاندماج.
وقالت ساكي خلال مؤتمر صحافي من البيت الأبيض: إن الإدارة الأمريكية ستقوم بتشكيل لجنة للمّ شمل أطفال المهاجرين وعائلاتهم، وستنظر في طلبات اللاجئين، مشيرةً إلى أن إدارة بايدن ستعمل كل مافي وسعها لمساعدة هذه العائلات ووضع ضوابط لمعاملة المهاجرين واللاجئين بطريقة إنسانية وأخلاقية.

روابط ذات صلة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مكة المكرمة وعدة مناطق

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مكة المكرمة وعدة مناطق
الكاظمي: قتلنا الغريباوي المسؤول عن تجنيد الانتحاريين في العراق

الكاظمي: قتلنا الغريباوي المسؤول عن تجنيد الانتحاريين في العراق
قمع غير مسبوق لاحتجاجات طلابية في أنقرة وإسطنبول

قمع غير مسبوق لاحتجاجات طلابية في أنقرة وإسطنبول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*