أمانة نجران تغلق قرب 40 منشأة تجارية خالفوا تدابير “كورونا”

أمانة نجران تغلق قرب 40 منشأة تجارية خالفوا تدابير “كورونا”

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أمانة نجران تغلق قرب 40 منشأة تجارية خالفوا تدابير “كورونا”

أمانة نجران تغلق قرب 40 منشأة تجارية خالفوا تدابير “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=946244

أغلقت أمانة منطقة نجران وبلدياتها 41 منشأة تجارية؛ بسبب عدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، قد وجه في وقت سابق البلديات والأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وتضمن توجيه الوزير الإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وإيقاع أشد العقوبات بحقها، وذلك حماية للمجتمع، ومنعاً لانتشار الفيروس.

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