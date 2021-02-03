بعثة منظمة الصحة تجري زيارة لمعهد علوم الفيروسات في ووهان الصينية

بعثة منظمة الصحة تجري زيارة لمعهد علوم الفيروسات في ووهان الصينية

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بعثة منظمة الصحة تجري زيارة لمعهد علوم الفيروسات في ووهان الصينية

بعثة منظمة الصحة تجري زيارة لمعهد علوم الفيروسات في ووهان الصينية
http://almnatiq.net/?p=946251
المناطق - وكالات

وصل خبراء من منظمة الصحة العالمية صباح الأربعاء إلى معهد ووهان لعلوم الفيروسات، في زيارة تندرج في إطار التحقيق الذي يجرونه لتحديد منشأ فيروس كورونا في هذه المدينة الواقعة في وسط الصين.
ويحتوي هذا المعهد على مختبرات عديدة محاطة بإجراءات أمنية مشدّدة، ويجري فيها الباحثون اختبارات على فيروسات من سلالة كورونا.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتّهم هذا المعهد بأنّه مصدر فيروس كورونا، مؤكّداًً أنّ الصين تسبّبت بانتشار الفيروس، إما عمداً أو خطأً، وأغرقت العالم تالياً في جائحة كوفيد-19.

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