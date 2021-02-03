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وصول أول دفعة من لقاح أسترازينيكا إلى دبي

وصول أول دفعة من لقاح أسترازينيكا إلى دبي
http://almnatiq.net/?p=946261
المناطق - وكالات

استلمت دبي أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» قادمة من الهند، وفق ما أعلنت عنه هيئة الصحة في دبي، في إطار خططها لتنويع اللقاحات، لينضم إلى لقاحي «فايزر- بيونتك»، و«سينوفارم» اللذين تقدمهما ضمن الحملة الموسعة التي أطلقتها دبي ديسمبر 2020، من خلال ما يزيد على 120 مركزاً للتطعيم.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل على إنشاء العديد من المراكز خلال الأسابيع المقبلة لاستيعاب الإقبال على تلقي التطعيم من قبل أفراد المجتمع. وأكدت اقتصادية دبي أن فرق التفتيش تواصل جولاتها المشددة على مراكز التسوق كافة لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومن ضمنها تلك التي أصدرتها، أخيراً، اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث.

كما بدأت فنادق دبي في تنفيذ التدابير الوقائية التي أقرتها اللجنة.

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