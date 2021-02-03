“التجارة” تُشهر بمواطن باع منتجات غذائية فاسدة في البكيرية

المناطق - الرياض

شهرت وزارة التجارة بمواطن صاحب مؤسسة تعمل في تجارة المواد الغذائية بمحافظة البكيرية بالقصيم؛ بعد إدانته ببيع منتجات غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

وحكمت المحكمة الجزائية في بريدة بفرض غرامة مالية على المواطن، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوع، إضافة إلى نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.

يشار إلى أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.