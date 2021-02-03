أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمنت أمطار رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .
وأضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا, والعيص, وخيبر تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 1 ظهرًا .
تنبيه من “الأرصاد” لأهالي المدينة المنورة
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمنت أمطار رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .
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