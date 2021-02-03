تنبيه من “الأرصاد” لأهالي المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمنت أمطار رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .



وأضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا, والعيص, وخيبر تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 1 ظهرًا .