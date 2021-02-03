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القيادة تهنئ رئيس سريلانكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس سريلانكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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القيادة تهنئ رئيس سريلانكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس سريلانكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
http://almnatiq.net/?p=946277
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس غاوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس غاوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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