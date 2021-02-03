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وزير الموارد البشرية: المنصة الموحدة للتوظيف سترفع كفاءة الإجراءات في القطاعين

وزير الموارد البشرية: المنصة الموحدة للتوظيف سترفع كفاءة الإجراءات في القطاعين
http://almnatiq.net/?p=946280
المناطق - الرياض

أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، أن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ستسهم في توحيد ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بالتوظيف في القطاعين العام والخاص.

وقال الراجحي عبر حسابه في “تويتر”: أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على الدعم الذي يحظى به سوق العمل السعودي، حيث ستسهم المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف في توحيد وتحسين ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بالتوظيف في القطاعين العام والخاص.

وكان مجلس الوزراء قد أقر يوم أمس إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعَين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.

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