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معادن توصي بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي

معادن توصي بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي
http://almnatiq.net/?p=946283
المناطق - الرياض

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

وبحسب بيان معادن المنشور على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الأربعاء، جاءت التوصية بعدم التوزيع وقد تمت التوصية؛ بناءً على ضرورة الصرف على المشاريع الحالية والمستقبلية، حيث سيتم عرض توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2020م للجمعية العامة للتصويت عليها.

وأوضحت الشركة أنها في نوفمبر 2019م، قامت بزيادة رأسمالها من 1,168 مليون سهم إلى 1,231 مليون سهم عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة والبالغ 2,986,387,500 ريال (796,370,000 دولار أمريكي) إلى حقوق ملكية في الشركة، والتي نتج عنها إصدار 62,112,885 سهمًا عاديًا لصالح صندوق الاستثمارات العامة.

واحتسبت الشركة ربحية / (خسارة) السهم العادي على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة خلال السنة الحالية والبالغة (1,230,591,146) سهمًا والسنة السابقة والبالغة (1,178,348,253) سهمًا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي والسياسات المحاسبية المطبقة من قبل الشركة.

وقالت معادن إنها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، قامت بإجراء تحليل للمصاريف المصنفة ضمن تكلفة المبيعات، وتم إعادة تصنيف بعض المصاريف والتي تم عرضها كتكلفة مبيعات في الفترات السابقة إلى مصاريف عمومية وإدارية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بناءًا على طبيعة تلك المصاريف.

وتم إعادة عرض معلومات المقارنة لتعكس التصنيف المناسب، أما المبالغ المعاد تصنيفها من تكلفة المبيعات إلى المصاريف العمومية والإدارية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة المقارنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 فبلغت 368 مليون ريال.

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