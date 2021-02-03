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حائل.. وفاة شاب من هول الصدمة بعد تلقيه خبر موت والده

حائل.. وفاة شاب من هول الصدمة بعد تلقيه خبر موت والده
http://almnatiq.net/?p=946295
المناطق - حائل

خيم الحزن على أسرة الشيخ فلاح الشريطي في حائل، إذ توفي صباح أمس الشيخ فلاح بن شباب الشريطي الشمري  إثر حادث مروري تعرض له في 28 يناير2021، أدخله العناية، وفي ظهر اليوم نفسه لحقه ابنه الأكبر خالد الذي لم يتحمل نبأ وفاة والده.

وتلقت عائلة الشيخ الشريطي خبر وفاته، فتأثر ابنه الأكبر “خالد” من هول الصدمة، وسقط على الأرض، فتم نقله إلى المستشفى، إلا أن تعرضه لسكتة قلبية جعل الأطباء يعلنون وفاته.

وكان الابن قد غرّد أمس الأول قائلاً: يا حي يا قيوم ربي إن والدي أغلى ما أملك. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلاأن تشفيه.

وكان الشيخ “الشريطي” من وجهاء منطقة حائل، ومن ذوي الرأي السديد وصاحب حكمة صائبة، وأسهم في حلّ العديد من القضايا المجتمعية في حائل، كما كان له دورًا في العديد من المساعي في عتق الرقاب.

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