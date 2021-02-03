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“الوطني للأرصاد”: أتربة مثارة وأمطار رعدية على ‏حائل ‏

“الوطني للأرصاد”: أتربة مثارة وأمطار رعدية على ‏حائل ‏
http://almnatiq.net/?p=946299
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم – بمشيئة الله -، هطول أمطار رعدية ‏تسبق برياح نشطة مثيرة ‏للأتربة ‏والغبار تؤدي ‏إلى ‏تدنٍ في مدى الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل, ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.
‏‎ وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى السادسة مساءً.

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