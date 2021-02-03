احدث الأخبار

استشاري يتوقع عودة حظر التجول مع زيادة الإصابات بكورونا
أبرز المواد
 “الوطني للأرصاد”: أتربة مثارة وأمطار رعدية على ‏حائل ‏
أبرز المواد
 حائل.. وفاة شاب من هول الصدمة بعد تلقيه خبر موت والده
أبرز المواد
 سحب رعدية ممطرة على الباحة
أبرز المواد
 الملكية الفكرية تحجب أكثر من ٣٠٠ موقع انتهكت حقوق البث
أبرز المواد
 معادن توصي بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية: المنصة الموحدة للتوظيف سترفع كفاءة الإجراءات في القطاعين
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس سريلانكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أبرز المواد
 الصحة العالمية: التهاون في التطعيم بلقاح “كورونا” سيؤدي إلى ظهور طفرات فيروسية جديدة
أبرز المواد
 تنبيه من “الأرصاد” لأهالي المدينة المنورة
أبرز المواد
 حريق يلتهم الغابات في مدينة بيرث الأسترالية ويدمر أكثر من 70 منزلاً
أبرز المواد
 “التجارة” تُشهر بمواطن باع منتجات غذائية فاسدة في البكيرية
أبرز المواد
استشاري يتوقع عودة حظر التجول مع زيادة الإصابات بكورونا

استشاري يتوقع عودة حظر التجول مع زيادة الإصابات بكورونا

أبرز المواد
“الوطني للأرصاد”: أتربة مثارة وأمطار رعدية على ‏حائل ‏

“الوطني للأرصاد”: أتربة مثارة وأمطار رعدية على ‏حائل ‏

أبرز المواد
حائل.. وفاة شاب من هول الصدمة بعد تلقيه خبر موت والده

حائل.. وفاة شاب من هول الصدمة بعد تلقيه خبر موت والده

أبرز المواد
سحب رعدية ممطرة على الباحة

سحب رعدية ممطرة على الباحة

أبرز المواد

استشاري يتوقع عودة حظر التجول مع زيادة الإصابات بكورونا

استشاري يتوقع عودة حظر التجول مع زيادة الإصابات بكورونا
http://almnatiq.net/?p=946303
المناطق - الرياض

أشار الاستشاري المساعد في طب الأسرة والطوارئ أحمد الغامدي، إلى احتمالية عودة قرار منع التجول مع زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، وذلك بعد تسجيل 300 إصابة بالفيروس لأول مرة منذ شهرين.

وأوضح الغامدي في تصريحات إلى الإخبارية، أنه يتوقع تطبيق إجراءات صارمة للحد من تفشي كورونا في المملكة، ومنها منع التجول والتجمعات وذلك في حالة زيادة عدد الإصابات بالفيروس.

وكان العمل بقرار حظر التجول قد تعطل يوم 21 يونيو الماضي، مع عودة الحياة لطبيعتها في كافة مناطق ومدن المملكة تحت شعار ”نعود بحذر” .

روابط ذات صلة

“الوطني للأرصاد”: أتربة مثارة وأمطار رعدية على ‏حائل ‏

“الوطني للأرصاد”: أتربة مثارة وأمطار رعدية على ‏حائل ‏
حائل.. وفاة شاب من هول الصدمة بعد تلقيه خبر موت والده

حائل.. وفاة شاب من هول الصدمة بعد تلقيه خبر موت والده
سحب رعدية ممطرة على الباحة

سحب رعدية ممطرة على الباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*