استشاري يتوقع عودة حظر التجول مع زيادة الإصابات بكورونا

المناطق - الرياض

أشار الاستشاري المساعد في طب الأسرة والطوارئ أحمد الغامدي، إلى احتمالية عودة قرار منع التجول مع زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، وذلك بعد تسجيل 300 إصابة بالفيروس لأول مرة منذ شهرين.

وأوضح الغامدي في تصريحات إلى الإخبارية، أنه يتوقع تطبيق إجراءات صارمة للحد من تفشي كورونا في المملكة، ومنها منع التجول والتجمعات وذلك في حالة زيادة عدد الإصابات بالفيروس.

وكان العمل بقرار حظر التجول قد تعطل يوم 21 يونيو الماضي، مع عودة الحياة لطبيعتها في كافة مناطق ومدن المملكة تحت شعار ”نعود بحذر” .