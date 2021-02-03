إغلاق 9 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لـ “كورونا” في القصيم

المناطق - القصيم

أغلقت أمانة منطقة القصيم يوم أمس الثلاثاء (9) منشأت مخالفة وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.



وتكثف الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم أعمال الرقابة الميدانية على كافة المطاعم والكافيات وصالونات الحلاقة والمجمعات التجارية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث نفذت الأمانة وبلديات المنطقة خلال الأسبوع الجاري (6443) جولة رقابية رصدت من خلالها (34) مخالفة للتدابير الاحترازية وإصدار (572) إشعار ومخالفة بلدية ومصادرة (42997) كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وفي سياق تكثيف الإجراءات الاحترازية أصدر أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي توجهاته لكافة بلديات المنطقة بإلزام كافة الموظفين والمراجعين بتفعيل تطبيق توكلنا للدخول إلى المقرات والمباني البلدية، بالإضافة إلى إلزام المنشآت التجارية بمتابعة تفعيل تطبيق توكلنا قبل دخول العملاء للمنشاة.