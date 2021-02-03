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تعليم نجران يودع أكثر من مليون وثمانمائة ألف ريال في حسابات مستفيدي تكافل

تعليم نجران يودع أكثر من مليون وثمانمائة ألف ريال في حسابات مستفيدي تكافل
http://almnatiq.net/?p=946311
المناطق - نجران

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة خدمات الطلاب والطالبات أمس، مبلغ 1.896.916 ريال في حسابات طلاب وطالبات مستفيدي برامج مؤسسة تكافل.
وأوضح تعليم نجران أن المكافآت والإعانات المستحقة للطلاب والطالبات لشهر يناير 2021 تشمل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة والإعاقات الصحية والجسمية، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية.

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