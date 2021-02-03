بتوجيه أمير الباحة.. تشكيل لجنة لتنظيم خدمات النقل بمطار الملك سعود

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بدراسة تمكين مقدمي خدمات النقل الذكي من العمل داخل مطار الملك سعود وفق الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الخصوص.

وقد عُقِد أمس اجتماع بحضور مدير عام فرع وزارة النقل المشرف العام على الهيئة العامة للنقل بالمنطقة المهندس مسفر المالكي, ومدير مطار الملك سعود المهندس فيحان الغامدي, ومدير مرور الباحة العقيد مسفر الثبيتي, وممثلي مقدمي خدمات النقل الذكي, وتم خلال الاجتماع الاطلاع على الأنظمة والتعليمات الخاصة بتقديم خدمة النقل في المطارات .