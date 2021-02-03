تعرّف على معاني الأكواد الملونة في “توكلنا” وكيفية إضافة تابع

المناطق - الرياض

عرَف برنامج “توكلنا”، بمعاني الأكواد الملونة بعد إضافة لون لحالة “محصن” لمن يحمل الجواز الصحي، شارحًا كيفية إضافة تابعين إلى التطبيق.

وقال حساب البرنامج الرسمي بموقع “تويتر”، إن “اللون الأخضر يعني سليم صحيا ويسمح الخروج، وأما الأحمر يعني سليم صحيًا ولكن ممنوع الخروج عند وجود منع تجول، فيما يعني اللون البرتقالي مخالط ويسمح الخروج لكن يمنع الدخول لمقرات العمل والأماكن العامة المغلقة، ويعني اللون البني أنك مصاب بالفيروس وممنوع الخروج بتاتاً، والأزرق والبنفسجي يعنيان قادم من السفر من الخارج وممنوع الخروج بتاتاً.

وبين البرنامج أن اللون الرمادي يعني وجد مشكلة بالتطبيق إما انقطاع اتصال انترنت أو خدمة تحديد الموقع GPS معطله أو عدم منح صلاحية دائمة لمشاركة الموقع أو اتصال VPN مفعل أو وجود تطبيقات تغيير الموقع الجغرافي أو وجود جلبريك للآيفون وروت للأندرويد أو عدم تحديد مكان السكن أو عدم تحديث التطبيق.

وأوضح حساب البرنامج أنه يسمح للمواطن والمقيم بتعديل التابعين والعمالة المنزلية المتواجدين في نفس مكان السكن، من خلال اختيار “الخدمات” ثم “أفراد الأسرة والمكفولين”، وسيظهر أي تابع أو عمالة منزلية جديدة.

وأشار إلى أنه لكي يعمل تطبيق “توكلنا” بشكل صحيح يجب أن تكون خدمة الاتصال بالإنترنت مفعلة، وخدمة تحديد الموقع الجغرافي GPS مفعلة، وعدم وجود اتصال VPN ولا تطبيقات تغيير الموقع الجغرافي ولا جلبريك للآيفون ولا روت للأندرويد، مشيرًا إلى أن التطبيق يتطلب توفر اتصال انترنت للاستفادة من خدماته مع العلم أن استخدامه للإنترنت مجاني دون استهلاك من الرصيد الشخصي.

وأفاد بأن أي مواطن أو خليجي أو مقيم أو زائر داخل المملكة أيا كان عمره سواء كان رب أسره أو تابع أو مكفول يمكنه التسجيل ويكون له حساب مستقل بتوكلنا.