احدث الأخبار

تعرّف على معاني الأكواد الملونة في “توكلنا” وكيفية إضافة تابع
أبرز المواد
 روسيا تسجل 16474 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 في خطبة الجمعة القادمة.. خطباء الجوامع يتناولون ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 “الشؤون البلدية” تحدد مهلة عامين لنقل مراكز تزيين النساء إلى شوارع تجارية
أبرز المواد
 تعليم الباحة يشترط تفعيل “توكلنا” لدخول مباني الإدارة والمدارس
أبرز المواد
 بتوجيه أمير الباحة.. تشكيل لجنة لتنظيم خدمات النقل بمطار الملك سعود
أبرز المواد
 إطلاق أول مدرسة لتعليم القيادة للسيدات في عسير
أبرز المواد
 تعليم نجران يودع أكثر من مليون وثمانمائة ألف ريال في حسابات مستفيدي تكافل
أبرز المواد
 إغلاق 9 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لـ “كورونا” في القصيم
أبرز المواد
 استشاري يتوقع عودة حظر التجول مع زيادة الإصابات بكورونا
أبرز المواد
 “الوطني للأرصاد”: أتربة مثارة وأمطار رعدية على ‏حائل ‏
أبرز المواد
 حائل.. وفاة شاب من هول الصدمة بعد تلقيه خبر موت والده
أبرز المواد
تعرّف على معاني الأكواد الملونة في “توكلنا” وكيفية إضافة تابع

تعرّف على معاني الأكواد الملونة في “توكلنا” وكيفية إضافة تابع

أبرز المواد
روسيا تسجل 16474 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 16474 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
في خطبة الجمعة القادمة.. خطباء الجوامع يتناولون ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

في خطبة الجمعة القادمة.. خطباء الجوامع يتناولون ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
“الشؤون البلدية” تحدد مهلة عامين لنقل مراكز تزيين النساء إلى شوارع تجارية

“الشؤون البلدية” تحدد مهلة عامين لنقل مراكز تزيين النساء إلى شوارع تجارية

أبرز المواد

تعرّف على معاني الأكواد الملونة في “توكلنا” وكيفية إضافة تابع

تعرّف على معاني الأكواد الملونة في “توكلنا” وكيفية إضافة تابع
http://almnatiq.net/?p=946326
المناطق - الرياض

عرَف برنامج “توكلنا”، بمعاني الأكواد الملونة بعد إضافة لون لحالة “محصن” لمن يحمل الجواز الصحي، شارحًا كيفية إضافة تابعين إلى التطبيق.

وقال حساب البرنامج الرسمي بموقع “تويتر”، إن “اللون الأخضر يعني سليم صحيا ويسمح الخروج، وأما الأحمر يعني سليم صحيًا ولكن ممنوع الخروج عند وجود منع تجول، فيما يعني اللون البرتقالي مخالط ويسمح الخروج لكن يمنع الدخول لمقرات العمل والأماكن العامة المغلقة، ويعني اللون البني أنك مصاب بالفيروس وممنوع الخروج بتاتاً، والأزرق والبنفسجي يعنيان قادم من السفر من الخارج وممنوع الخروج بتاتاً.

وبين البرنامج أن اللون الرمادي يعني وجد مشكلة بالتطبيق إما انقطاع اتصال انترنت أو خدمة تحديد الموقع GPS معطله أو عدم منح صلاحية دائمة لمشاركة الموقع أو اتصال VPN مفعل أو وجود تطبيقات تغيير الموقع الجغرافي أو وجود جلبريك للآيفون وروت للأندرويد أو عدم تحديد مكان السكن أو عدم تحديث التطبيق.

وأوضح حساب البرنامج أنه يسمح للمواطن والمقيم بتعديل التابعين والعمالة المنزلية المتواجدين في نفس مكان السكن، من خلال اختيار “الخدمات” ثم “أفراد الأسرة والمكفولين”، وسيظهر أي تابع أو عمالة منزلية جديدة.

وأشار إلى أنه لكي يعمل تطبيق “توكلنا” بشكل صحيح يجب أن تكون خدمة الاتصال بالإنترنت مفعلة، وخدمة تحديد الموقع الجغرافي GPS مفعلة، وعدم وجود اتصال VPN ولا تطبيقات تغيير الموقع الجغرافي ولا جلبريك للآيفون ولا روت للأندرويد، مشيرًا إلى أن التطبيق يتطلب توفر اتصال انترنت للاستفادة من خدماته مع العلم أن استخدامه للإنترنت مجاني دون استهلاك من الرصيد الشخصي.

وأفاد بأن أي مواطن أو خليجي أو مقيم أو زائر داخل المملكة أيا كان عمره سواء كان رب أسره أو تابع أو مكفول يمكنه التسجيل ويكون له حساب مستقل بتوكلنا.

روابط ذات صلة

روسيا تسجل 16474 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 16474 إصابة جديدة بفيروس كورونا
في خطبة الجمعة القادمة.. خطباء الجوامع يتناولون ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

في خطبة الجمعة القادمة.. خطباء الجوامع يتناولون ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية
“الشؤون البلدية” تحدد مهلة عامين لنقل مراكز تزيين النساء إلى شوارع تجارية

“الشؤون البلدية” تحدد مهلة عامين لنقل مراكز تزيين النساء إلى شوارع تجارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*