“الشؤون البلدية” تحدد مهلة عامين لنقل مراكز تزيين النساء إلى شوارع تجارية

المناطق - الرياض

حددت التعديلات الجديدة التي أدخلتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على لائحة قطاع التزيين النسائي مهلة لمراكز التزيين النسائي القائمة داخل الأحياء السكنية، للانتقال إلى مواقع بديلة على شوارع تجارية.

ونصت التعديلات على أن يتم النقل خلال عامين، كما اشترطت أن يكون النشاط في دور أرضي أو أرضي وميزانين، أو في أحد الأدوار العلوية ضمن مباني مجمعات تجارية، أو مراكز تجارية، أو في صالة رياضية نسائية.

وسمحت التعديلات بإضافة عدة أنشطة لنشاط التزيين النسائي مع استخراج رخصة لكل نشاط على حدة، على ألا تقل مساحة النشاط عن 24 مترا، مع منع مزاولة النشاط بعد الساعة الـ11 ليلاً إلا بعد الحصول على تصريح خاص، ومراعاة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتشغيل النساء خلال فترة الليل.