احدث الأخبار

“الشؤون البلدية” تحدد مهلة عامين لنقل مراكز تزيين النساء إلى شوارع تجارية
أبرز المواد
 تعليم الباحة يشترط تفعيل “توكلنا” لدخول مباني الإدارة والمدارس
أبرز المواد
 بتوجيه أمير الباحة.. تشكيل لجنة لتنظيم خدمات النقل بمطار الملك سعود
أبرز المواد
 إطلاق أول مدرسة لتعليم القيادة للسيدات في عسير
أبرز المواد
 تعليم نجران يودع أكثر من مليون وثمانمائة ألف ريال في حسابات مستفيدي تكافل
أبرز المواد
 إغلاق 9 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لـ “كورونا” في القصيم
أبرز المواد
 استشاري يتوقع عودة حظر التجول مع زيادة الإصابات بكورونا
أبرز المواد
 “الوطني للأرصاد”: أتربة مثارة وأمطار رعدية على ‏حائل ‏
أبرز المواد
 حائل.. وفاة شاب من هول الصدمة بعد تلقيه خبر موت والده
أبرز المواد
 سحب رعدية ممطرة على الباحة
أبرز المواد
 الملكية الفكرية تحجب أكثر من ٣٠٠ موقع انتهكت حقوق البث
أبرز المواد
 معادن توصي بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي
أبرز المواد
“الشؤون البلدية” تحدد مهلة عامين لنقل مراكز تزيين النساء إلى شوارع تجارية

“الشؤون البلدية” تحدد مهلة عامين لنقل مراكز تزيين النساء إلى شوارع تجارية

أبرز المواد
تعليم الباحة يشترط تفعيل “توكلنا” لدخول مباني الإدارة والمدارس

تعليم الباحة يشترط تفعيل “توكلنا” لدخول مباني الإدارة والمدارس

أبرز المواد
بتوجيه أمير الباحة.. تشكيل لجنة لتنظيم خدمات النقل بمطار الملك سعود

بتوجيه أمير الباحة.. تشكيل لجنة لتنظيم خدمات النقل بمطار الملك سعود

أبرز المواد
إطلاق أول مدرسة لتعليم القيادة للسيدات في عسير

إطلاق أول مدرسة لتعليم القيادة للسيدات في عسير

أبرز المواد

“الشؤون البلدية” تحدد مهلة عامين لنقل مراكز تزيين النساء إلى شوارع تجارية

“الشؤون البلدية” تحدد مهلة عامين لنقل مراكز تزيين النساء إلى شوارع تجارية
http://almnatiq.net/?p=946332
المناطق - الرياض

حددت التعديلات الجديدة التي أدخلتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على لائحة قطاع التزيين النسائي مهلة لمراكز التزيين النسائي القائمة داخل الأحياء السكنية، للانتقال إلى مواقع بديلة على شوارع تجارية.

ونصت التعديلات على أن يتم النقل خلال عامين، كما اشترطت أن يكون النشاط في دور أرضي أو أرضي وميزانين، أو في أحد الأدوار العلوية ضمن مباني مجمعات تجارية، أو مراكز تجارية، أو في صالة رياضية نسائية.

وسمحت التعديلات بإضافة عدة أنشطة لنشاط التزيين النسائي مع استخراج رخصة لكل نشاط على حدة، على ألا تقل مساحة النشاط عن 24 مترا، مع منع مزاولة النشاط بعد الساعة الـ11 ليلاً إلا بعد الحصول على تصريح خاص، ومراعاة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتشغيل النساء خلال فترة الليل.

روابط ذات صلة

تعليم الباحة يشترط تفعيل “توكلنا” لدخول مباني الإدارة والمدارس

تعليم الباحة يشترط تفعيل “توكلنا” لدخول مباني الإدارة والمدارس
بتوجيه أمير الباحة.. تشكيل لجنة لتنظيم خدمات النقل بمطار الملك سعود

بتوجيه أمير الباحة.. تشكيل لجنة لتنظيم خدمات النقل بمطار الملك سعود
إطلاق أول مدرسة لتعليم القيادة للسيدات في عسير

إطلاق أول مدرسة لتعليم القيادة للسيدات في عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*