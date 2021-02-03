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في خطبة الجمعة القادمة.. خطباء الجوامع يتناولون ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

في خطبة الجمعة القادمة.. خطباء الجوامع يتناولون ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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في خطبة الجمعة القادمة.. خطباء الجوامع يتناولون ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

في خطبة الجمعة القادمة.. خطباء الجوامع يتناولون ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=946334
المناطق - الرياض

يتناول خطباء الجوامع بمختلف مناطق ومحافظات المملكة في خطبة الجمعة القادمة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أصدرتها الجهات المعنية لمنع انتشار فيروس كورونا وأهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.
يأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية وإرشاد أفراد المجتمع بالأخطار التي تهدد سلامتهم ومنها جائحة كورونا التي تعاني منها مختلف دول العالم.
يذكر أن الوزارة وجهت أئمة المساجد بتذكير المصلين بأهمية استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية والبروتوكولات الصحية عند الذهاب للمساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد.

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