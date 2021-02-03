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رئيس الوزراء الباكستاني يطلق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

رئيس الوزراء الباكستاني يطلق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=946346
المناطق - الرياض

أطلق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حملة التطعيم ضد فيروس كورونا باللقاح الصيني “سينوفارم” المضاد لكورونا “كوفيد ـ 19”.
وجرت مراسم إطلاق الحملة الليلة الماضية في إسلام آباد بحضور كبار المسؤولين الحكوميين.
وأوضحت مصادر حكومية باكستانية أنه سيتم تطعيم العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية خلال المرحلة الأولى، وكبار السن فوق سن 60 عاماً.

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