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اختيار ماهر مؤمنة رئيساً للجنة الشؤون الإدارية التابعة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي

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اختيار ماهر مؤمنة رئيساً للجنة الشؤون الإدارية التابعة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي

اختيار ماهر مؤمنة رئيساً للجنة الشؤون الإدارية التابعة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي
http://almnatiq.net/?p=946349

أجمع أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اختيار المدير التنفيذي للمملكة العربية السعودية لدى الصندوق ماهر حامد مؤمنة، رئيساً للجنة الشؤون الإدارية (CAM) التابعة للمجلس التنفيذي.
وتضم اللجنة في عضويتها المدراء التنفيذيين لكل من: الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وألمانيا، وهولندا، وتايلاند، ومدغشقر، والمجر.
ويعكس هذا الاختيار، المكانة التي تحظى بها المملكة عالمياً، والثقة الدولية بقدرة المدير التنفيذي للمملكة العربية السعودية على إنجاز أعمال هذه اللجنة التي تقوم بدور أساسي في أعمال الشؤون الإدارية للمجلس التنفيذي.
وتهدف لجنة الشؤون الإدارية إلى الإشراف على جميع العمليات الإدارية المرتبطة بالمجلس التنفيذي ومكاتب المدراء التنفيذين، وأبرز مهامها يكمن بوضع ومراجعة السياسات الإدارية وعدد من الضوابط الداخلية للمجلس، وتقييم مدى كفاءتها وفاعليتها لضمان الرفع من مستوى أداء المجلس.
كما تتولى اللجنة متابعة أعمال ميزانية مكاتب المدراء التنفيذيين لدى الصندوق، وتقديم تقارير وتوصيات لتطوير كفاءة الأعمال في المجلس التنفيذي.
يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يضم 24 عضواً يمثلون البلدان الأعضاء البالغ عددها 190 بلداً، ويدعمه خبراء الصندوق، ويتولى الإشراف على أعمال الصندوق اليومية.

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