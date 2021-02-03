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بعد عام من القياس لتحسين وتطوير الإداء جمعية البر بالعارضة تستلم التقرير الختامي من مركز قائس

بعد عام من القياس لتحسين وتطوير الإداء جمعية البر بالعارضة تستلم التقرير الختامي من مركز قائس

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بعد عام من القياس لتحسين وتطوير الإداء جمعية البر بالعارضة تستلم التقرير الختامي من مركز قائس

بعد عام من القياس لتحسين وتطوير الإداء جمعية البر بالعارضة تستلم التقرير الختامي من مركز قائس
http://almnatiq.net/?p=946355
العارضة - فضة عطيف :

تسلمت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة مساء أمس ممثلة في مجلس الإدارة التقرير الختامي من فريق مركز قائس للقياس والتقويم ، بعد عام كامل من القياس والتقويم .
حيث حضر الاجتماع رئيس المجلس الأستاذ حسين الحريصي ونائبه الأستاذ عطيه دوشي وباقي أعضاء المجلس والمدير التنفيذي للجمعية وحضر من جانب مركز قائس البروفيسور ياسر هوساوي رئيس المركز والدكتور عبدالله الحوفان وعدد من أعضاء فريق قائس, كما حضر مستشار الخطة الاستراتيجية للجمعية الدكتور محمد الحربي.
وقد بدأ الاجتماع بكلمة ألقاها البرفيسور ياسر هوساوي شكر فيها مجلس الإدارة على تبنيهم القياس وتطوير الأداء وتحسين وتجويد العمل في الجمعية مما سيكون له الأثر في رفع مستوى الجمعية في خدمة المستفيدين وتحقيق رؤيتها الطموحة والتي تهدف من خلالها إلى الريادة في العمل التنموي على مستوى المملكة.
كما قدم شكره لموظفي الجمعية على تعاونهم مع المركز لتحقيق أهداف القياس والتقويم واستجابتهم والعمل على التطوير والتحسين طيلة فترة القياس.
بعد ذلك تم استعراض التقرير النهائي لقياس الأداء, والذي ظهر من خلاله التحسن الواضح في الأداء مقارنة بالتقرير الابتدائي والأثنائي, وجرى من خلال التقارير استعراض نقاط القوة وفرص التحسين المتاحة للعمل عليها لرفع كفاءة العاملين وتجويد العمليات, ومناقشة أسباب تدني مستوى بعض المؤشرات وما هي الأدوات والممكنات التي من خلالها يتم معالجة هذا القصور.
الجدير بالذكر أنه تم في بداية عام 2020م التعاقد مع مركز قائس لمتابعة إنجاز الخطة الاستراتيجية للجمعية وتقويم الأداء وتمكين العاملين بالجمعية, حيث كان من ضمن مخرجات القياس تكوين فريق داخلي بالجمعية لتمكينه وتأهيله عبر قائس ونقل خبرات القياس بإشراكه في عمليات القياس وتقديم دورات وورش عمل ليقوم الفريق بعد انتهاء عقد قائس بعمليات القياس والتحسين داخل الجمعية.
فيما قدم رئيس الجمعية الحريصي شكره باسم مجلس الإدارة بالجمعية وكافة منسوبيها لفريق قائس على جهدهم المميز طوال فترة القياس وأن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم وأن يكلل المساعي والجهود بالنجاح وتحقيق ما تطمح له الجمعية من ريادة ورقي في خدمة المجتمع.
وأختتم اللقاء بتكريم فريق مركز قائس وتكريم مركز ديجم للاستشارات الذي أشرف على إعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية.

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