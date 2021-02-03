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مدير تعليم حفرالباطن يسلم1861 جهازاً لوحياً لطلاب وطالبات تكافل

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مدير تعليم حفرالباطن يسلم1861 جهازاً لوحياً لطلاب وطالبات تكافل

مدير تعليم حفرالباطن يسلم1861 جهازاً لوحياً لطلاب وطالبات تكافل
http://almnatiq.net/?p=946357
حفر الباطن - المناطق

قام مدير تعليم حفرالباطن الأستاذ محمد بن علي القحطاني صباح يوم الاثنين 19 / 6 / 1442 هـ في مكتب قسم التوجيه والإرشاد بإدارة التعليم بتسليم 1861 جهازاً لوحياً لطلاب وطالبات حفرالباطن المسجلين في برنامج تكافل حسب معايير الاستحقاق والتي تأتي ضمن مبادرة أطلقتها مؤسسة تكافل الخيرية .

وقد ثمن مدير تعليم حفر الباطن تلك المبادرة الغير مستغربة لدعم الطلاب والطالبات وتلمس احتياجاتهم ، وفق توجيهات ودعم قيادتنا المباركة - أدامها الله - لخدمة المواطنين والمقيمين على هذه الآراضي المباركة مشيراً إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تسعى وزارة التعليم للحد من أثر هذه الجائحة على الطلاب وتحصيلهم العلمي، وبذل كافة الجهود للتخفيف من أثرها ،  والحرص على استمرار تلقي وإتقان الطلاب والطالبات للمهارات العلمية والعملية المطلوبة منهم في المراحل الدراسية .


وأوضح مشرف برنامج تكافل بتعليم حفرالباطن الأستاذ يوسف الجوعي أن الأجهزة التي تم توزيعها تمثل أجهزة الدفعة الرابعة وهي مخصصة لطلاب تكافل في المرحلة الابتدائية وفق

المدارس المذكورة في الكشف المرفق بتسليم هذه الأجهزة للمدارس المرفقة ، حيث سيقوم الزملاء منسقي تكافل بالمدارس بعد ذلك بتسليمها للطلاب في مدارسهم وفق الأسماء المعتمدة

في نظام تكافل الإلكتروني ، مشيراً إلى أنه تم توزيع 1861 جهازاً للطلاب والطالبات هي الدفعة الرابعة ليصبح إجمالي ماتم توزيعه على طلاب تكافل 4133 جهازاً للطلاب والطالبات وقد تم التأكيد على الزملاء بضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية والاشتراطات الصحية ، وتوثيق التسليم ، ورفع ملف التوثيق من خلال أيقونة ( الهدايا والمكافآت ) – التمكين الرقمي 1442 هـ – الفصل الدراسي الثاني.

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