تعليم الشرقية يطلق صافرة برنامج تطوير معلمي الدارسات الإسلامية

عول مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية المكلف الدكتور سامي العتيبي، كثيراً على قيادات تعليم المنطقة بقطاعيه البنين والبنات للمضي قدما في ترجمة تطلعات وزارة التعليم ، والتي تعمل على قدم وساق بإشراف مباشر من قبل وزيرها معالي الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، في سبيل تطوير وتجويد خارطة منظومتها التعليمية والإدارية، لتلقي في نهاية المطاف بظلالها الإيجابي على مخرجها النهائي والمتمثل في الطالب والطالبة، لبناء مجتمع معرفي يتواكب والرؤية الطموحة للمملكة 2030. وذلك في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل قيادتنا الرشيدة ” أعزها الله” لإيمانهم التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها
وفي الأثناء أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى تطلع مدير التعليم الدكتور العتيبي، خلال وقوفه اليوم على انطلاق برنامج تطوير معلمي الدارسات الإسلامية والذي تنفذه إدارتي التدريب التربوي والابتعاث بقطاعية البنين والبنات بتعليم المنطقة عبر المنصات الالكترونية عن بعـد ويستهدف كافة معلمي ومعلمات التربية الاسلامية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بالشرقية ويستمر على مدى ثلاثة أسابيع، متطلعا إلى ان يحقق البرنامج أهدافه المرسومة من خلال قياس الأثر والتغذية الراجعة على مستوى التطوير المهني.
كما نبه المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الباحص، بأن البرنامج يأتي كمشروع ضمن الدور الرئيس الذي يلعبه المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في تطوير الأداء المهني للمعلمين والمعلمات وتمكينهم من تخطيط وتنفيذ وتقويم المواد التدريسية بما يتوائم مع الاتجاهات الحديثة.
وحول أبرز المعارف والمهارات التي يتطلع البرنامج لإكسابها لمعلمي الدارسات الإسلامية، أشار الباحص إلى حزمة من المهارات يأتي في مقدمتها : زيادة الكفاءة المهنية التي تسهم في تحسين نواتج تعلم الطلاب، كذلك اكساب المعلمين والمعلمات أساليب حديثة في تخطيط وتنفيذ وتقويم التعلم، إضافة للعمل على تقليص فجوة الأداء المهني لمعلمي ومعلمات الدراسات الإسلامية في التخصصات المتعددة.
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