تعليم الشرقية يطلق صافرة برنامج تطوير معلمي الدارسات الإسلامية

الدمام - المناطق

عول مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية المكلف الدكتور سامي العتيبي، كثيراً على قيادات تعليم المنطقة بقطاعيه البنين والبنات للمضي قدما في ترجمة تطلعات وزارة التعليم ، والتي تعمل على قدم وساق بإشراف مباشر من قبل وزيرها معالي الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، في سبيل تطوير وتجويد خارطة منظومتها التعليمية والإدارية، لتلقي في نهاية المطاف بظلالها الإيجابي على مخرجها النهائي والمتمثل في الطالب والطالبة، لبناء مجتمع معرفي يتواكب والرؤية الطموحة للمملكة 2030. وذلك في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل قيادتنا الرشيدة ” أعزها الله” لإيمانهم التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها