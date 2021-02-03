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أمانة الاحساء : خطوات إجرائية مرحلية لإنتخابات ” رؤساء المهن البلدية “

أمانة الاحساء : خطوات إجرائية مرحلية لإنتخابات ” رؤساء المهن البلدية “

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أمانة الاحساء : خطوات إجرائية مرحلية لإنتخابات ” رؤساء المهن البلدية “

أمانة الاحساء : خطوات إجرائية مرحلية لإنتخابات ” رؤساء المهن البلدية “
http://almnatiq.net/?p=946363
الاحساء- المناطق

ضمن مساعي أمانة الأحساء لتطوير بيئة العمل البلدي وتعزيز التكامل مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة ، عقدت لجنة انتخابات المهن البلدية برئاسة مساعد الأمين لتقنية المعلومات المهندس محمد بن قادي الفقير وحضور ممثلي عضوية اللجنة من ( المحافظة ، الشرطة ، فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ، الغرفة التجارية ، فرع وزارة التجارة ) اجتماعاً تحضيرياً لبحث ومناقشة الخطوات الإجرائية والتنفيذية للانتخابات.
وأوضح أمين الاحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم ان الأمانة وضمن توجهاتها الرامية الى تطوير منظومة الاعمال وتعزيز قاعدة الشراكة المجتمعية عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان من خلال تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني ، تمشياً مع رؤية المملكة 2030، سعت الى تحديد الخطوات الأولية لـ” انتخابات المهن البلدية ” لانتخاب رؤساء المهن في مجالات مختلفة ، الامر الذي سيُعزز من أهمية دور المجتمع في تطوير قنوات تقديم الخدمات البلدية ، لافتاً الى ان هذه الخطوة من شأنها ان تُسهم في تنظيم المهن البلدية يمايتفق مع التطلعات المستقبلية .
وأضاف مساعد الأمين لتقنية المعلومات رئيس اللجنة المهندس محمد الفقير ..الاجتماع استعرض المرئيات العامة لخطط سير الانتخابات والعمليات التنظيمية لها يمايتوافق مع منظومة الاشتراطات البلدية والمهنية لكل مهنة على حدا ، إضافةً الى مناقشة مهام ودور اللجنة وأهدافها لخلق بيئة تعزز الدور التكاملي بين الجهات الحكومية والمستفيد بإستثمار الشراكة المجتمعية وإبراز دورها المُسهم في تحسين وتطوير وتنظيم المهن البلدية ، مبيناً ان المراحل الإجرائية في انتخابات المهن البلدية سيتم تنفيذها الكترونياً بدءاً من فترة قيد الناخبين وحتى اجراء الاقتراع .

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