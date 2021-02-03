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افتتاح المختبر المرجعي بمراكز الرعاية الصحية الأولية بحفر الباطن

افتتاح المختبر المرجعي بمراكز الرعاية الصحية الأولية بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=946400
المناطق_حفر الباطن

أفتتح مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي المختبر المرجعي بمراكز الرعاية الصحية الأولية وذلك لتوحيد أعمال المختبرات الصحية ورفع أداء أقسام المختبرات واستقلاليتها وتحويل الخدمات المقدمة من أقسام المختبرات في المستشفيات للمراكز والقطاعات الصحية المسؤولية عن المراكز.ويأتي ذلك لتخفيف الضغط على المختبرات بالمستشفيات المختلفة من خلال توفير مختبر خاص بالمراكز الصحية وفقاً لسياسات وإجراءات ومعاير المراكز الصحية وتحسين جودة التحاليل المخبرية من خلال توفير أجهزة حديثة وطاقم طبي مؤهل ودعم التقنية الإلكترونية بوضع روابط برامج إلكترونية مختصة بالعمل بين كل العيادات بمختلف التخصصات التابعة للمراكز الصحية وربطها بالمختبر المرجعي لاستقبال الطلبات وإعطاء التقارير إلكترونيًا وتحسين رضا المستفيدين مقدمي الخدمة من خدمات المختبرات من خلال تقليل زمن الانتظار وجودة التحاليل بالمراكز الصحية.وأكد مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي على حرص مديرية الشؤون الصحية في تقديم الخدمات المتكاملة وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المستفيدين مقدماً شكره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على تطوير ودعم القطاع الصحي والمنظومة الصحية بمحافظة حفر الباطن.

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