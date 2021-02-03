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نائب أمير منطقة جازان يستقبل معالي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء

نائب أمير منطقة جازان يستقبل معالي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء
http://almnatiq.net/?p=946407
المناطق_فضة عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب ‫أمير منطقة جازان بمكتبه بديوان الإمارة اليوم ، معالي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي والوفد المرافق ، وتسلم خلال اللقاء التقرير السنوي للهيئة مشيداً سموه بالدور الذي تقوم به من خدمات كبيرة، موجهاً بأهمية تعزيز وتقوية الأداء بفرع الهيئة في المنطقة.

وثمن سمو نائب أمير جازان دور فرع الهيئة بالقطاع الجنوبي خلال ازمة كورونا وخدماتها الرقابية على الغذاء والدواء والاجهزة الطبية وضرورة تعزيز وتقوية الادوار الرقابية التي تهم صحة وسلامة الفرد والمجتمع.

من جهته، أكد معالي الدكتور الجضعي أن الهيئة قامت رغم وجود الجائحة التي أصابت العالم بالعديد من الأعمال المميزة في المنطقة الجنوبية بالتعاون مع الجهات الحكومية، وتنفيذ العديد من حملات التفتيش على المستودعات والصيدليات، منوهاً بتوجيهات سمو أمير منطقة جازان ومتابعة سمو نائبة وحرصهم الدائم للنهوض بكل ما من شأنه رفع الوعي وتحسين معدلات جودة الحياة الصحية للمواطنين والمقيمين.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة للتنميه جازان الدكتور عيسى بن يحي البناوي ومدير فرع هيئة العذاء والدواء بالمنطقة هشام القريني.

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