طاقات الشباب تدشن مقرها بغرب مدينة الرياض

المناطق_فلاج الشعيفاني

ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحفيز العمل التنموي وتأسيس الكيانات التخصصية، دشن عدد من القادة والعاملين في العمل التنموي للشباب مقر جمعية طاقات الشباب في مدينة الرياض، لتعلن اكتمال مرحلة تأسيس الجمعية وبدء مرحلة الانطلاقة في خدمة شباب المجتمع.

وتهدف الجمعية إلى اكتشاف طاقات الشباب وتمكينهم وتأسيس البيئات القيمية الجاذبة للشباب، مع تأهيل العاملين معهم، وذلك ضمن نطاق خدماتها في منطقة الرياض.

وقد استقبلت الجمعية عدداً من الجمعيات والمؤسسات المتخصصة والمميزة في هذا المجال، وتم خلال هذا التدشين توقيع 4 مذكرات تفاهم لتحقيق شراكات فاعلة مع عدد من الكيانات ذات العمل الشبابي.

حظي التدشين باحتفاء مجلس إدارة الجمعية والفريق التنفيذي بالشركاء، وألقى كلمة الجمعية المدير التنفيذي المهندس راكان النفيعي، وأكد على ضرورة استحضار التكامل والتشارك والتعاون بين الجهات الشبابية لتحقيق أفضل النتائج وأجود المخرجات، لتمكين الشباب وتأهيل العاملين معهم ليكونوا فاعلين في مجتمعهم، وبما يحقق تنمية مستدامة وفق رؤية 2030.

وأضاف؛ “أن الجمعية تقدم خدماتها للشباب من الفئة العمرية ١٣ إلى ٢٥ سنة، وأنها منفتحة للتعاون مع كل من يريد الاستفادة والإفادة بشفافية، حيث تحمل على عاتقها قيمة الاحترافية، الشراكات الفاعلة، وقيمة الابتكار والإحسان.

وقد شمل برنامج التدشين استعراض مسيرة الجمعية من مرحلة التأسيس وإنجازها وفق خطة التاءات الثمان في تأسيس الكيان وقد تم عرض المبادرات والإنجازات خلال الفترة المنصرمة، وفي ختام الحفل كُرّم ضيوف الجمعية.