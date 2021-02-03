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ضمن مشروع “بيئة بلا تدخين” مجمع إرادة بالرياض يبدأ مشروع إيقاف السماح بالتدخين بين المرضى المنومين

ضمن مشروع “بيئة بلا تدخين” مجمع إرادة بالرياض يبدأ مشروع إيقاف السماح بالتدخين بين المرضى المنومين
http://almnatiq.net/?p=946434
المناطق_ فلاج الشعيفاني

أعلن مجمع إرادة والصحة النفسة بالرياض عن البدء في تطبيق مشروعه الجديد “بيئة بلا تدخين” والذي يستهدف علاج الإدمان على التدخين بشكل كامل بين نزلائه في أقسام علاج الإدمان والأقسام النفسية، وكذلك نزلاء منزل منتصف الطريق للمتعافين من المواد المخدرة، ونزلاء مركز الإخاء لناقهي الأمراض النفسية، من خلال مساعدة المرضى على الإقلاع عن هذه الآفة خلال رحلة العلاج.جاء ذلك خلال حفل تدشين المشروع الذي نفذته وحدة مكافحة التدخين بأقسام علاج الإدمان في المجمع الذ أقيم برعاية وحضور المدير التنفيذي الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني وعدد من المسئولين والمختصين في المجمع، والذي تضمن التعريف بأهمية المشروع في تحقيق رؤية 2030.وأوضح الدكتور القحطاني أن المشروع سيسهم في زيادة فعالية البرامج العلاجية للنزلاء فلا يكتفى بعلاجهم من إدمان المواد المخدرة والأعراض النفسية فقط بل سيمتد لمساعدتهم للإقلاع عن التدخين الذي يعتبر في أحيان كثيرة مرحلة أولى للمرض.وحدد المجمع تاريخ منتصف شهر فبراير موعدًا لبداية تنفيذ المشروع، والذي سينطلق بمرحلة تمهيدية للتدرج في ايقاف التدخين يتبعها التوقف التام داخل أجنحة التنويم، وذلك بالتزامن مع تقديم الأدوية المساعدة والخدمات العلاجية الأخرى كالعلاج النفسي الغير دوائي، والخدمة الاجتماعية والأنشطة وبرامج الترفيه والتغذية العلاجية.وتضمن برنامج التدشين استعراض البرنامج العلاجي ومشروع التحسين والذي قدّم فيه الدكتور رعد الغامدي والدكتورة صفاء صابر والدكتور رياض النملة شرحًا توضيحيًا للخطوات الفنية والإدارية للعمل، والأهداف التي يسعى لتحقيقها.
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